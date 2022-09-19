Відомий журналіст отримав важке поранення

64-річний Віктор Ожогин захищає цілісніть нашої країни від російських загарбників

Старезне чорно-біле фото, з минулого ще життя… Хтось із колег запостив його у ФБ, нагадавши хвацькі часи першої половини 90-х. Тоді наша команда спортивних журналістів "Пресинг" функціонувала ледь не в тижневому графіку професійних колективів: практично кожні вихідні – товариський матч або турнір.

На цій світлині ми – після гри з дніпро(петро)вськими колегами, командою "ТриГол". Їхній капітан Віктор Ожогін Виктор Ожогин сидить третій праворуч, я – одразу за його спиною, положивши Другану руку на плече. Друган – для нього то, напевно, найвищий ступінь рідності. Це і товариш по журналістському цеху, і брат, і кум тощо.

Напередодні обговорювали це фото з Олексієм Семененком, віце-президентом київського "Динамо" й таки Вітіним кумом. Розпізнаючи наших київських колег і тепло жартуючи над ними, зокрема й над нев’янучим Ожогіним.

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А Вітя в ті хвилини – лежав на операційному столі. Це з’ясувалося наступного ранку. Зазвичай Олексій не телефонує мені принаймні до обіду, знає, що люблю поспати, бо ж часто-густо творча пора застає десь далеко за північ. Тому я одразу відчув тривогу. "Ожогін… Важко поранений… Живий, на щастя. У шпиталі в Дніпрі. Сам зателефонував після операції…"

Перед цим, як поділився Олексій, від Віктора було в Телеграмі відео того, як працює "град" їхнього підрозділу ("Дві хвилини і з’їлися, бо накриють позицію"). Й фото з-під Лимана – розкішна річкова панорама з двома підірваними мостами в центрі кадру ("А це знову Сіверський Донець. І знову ми його на човниках перетинали").

…Під час виконання бойового завдання зазнав осколкового поранення. Суха фраза – скільки таких у зведеннях про війну. "Бої місцевого значення". "Відбили атаку ворога". "Підрозділи тримають оборону". "Зазнав осколкового поранення". За кожною з тих фраз – людські життя. Або, на жаль, обірвані, або ж – збережені. В його, Ожогіна, випадку – завдяки незламності та вірі, але найперше – завдяки побратимам. Що вчасно надали допомогу командиру, котрий стікав кров’ю. Що несли шість кілометрів під обстрілами через замінований ліс. Потім – форсували річку на гумових човнах і тягли ще три кілометри, аби якнайшвидше відправити до Дніпра, де вже чекали хірурги. Дійшли. Встигли. Врятували, дякувати Богові!

Наразі Віктору потрібні не тільки наші молитви й слова підтримки в соцмережах. Не варто пояснювати про вартість лікування й реабілітації після кількох операцій. Матеріальна участь у відновленні Героя – це найменше, чим ми зараз можемо посприяти.

Кошти можна надсилати на банківські карти доньки Віктора, Анни: Приват – 5168745021462863, Моно – 4441114453042937.

Юрій КОРЗАЧЕНКО