Харлан: Я українка і хочу говорити рідною мовою

Українська шаблістка розповіла чому перейшла на українську мову

Джерело - 24Канал.

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан вирішила перейти на українську мову.

Про це вона розповіла 24 каналу.

"Знаєте, мені навіть якось соромно, тому що з цього робиться сенсація. Так, це правда, все своє життя я говорю російською, раніше це було нормальним. Не можу сказати, що це легко перейти на українську, але я намагаюся, хочу в цьому розвиватися".

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"Я люблю свою мову, але не розмовляла нею у повсякденному житті. Зараз я прийняла таке рішення, що хочу розмовляти українською, давати інтерв'ю українською. Ми з сестрою вдома говоримо українською. Для мене це дещо важко, тому що в мене тут 4 мови: англійська, італійська, російська та українська. Часто буває, що коли я спілкуюся якоюсь із них, з мене "вилазять" інші мови".

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