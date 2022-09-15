Головне
Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:55 1652
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:59 3223
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 10:47 1327
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:03 5233
Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 09:30 277
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:54 24779 1
Динамо прийме АЕК Ларнаку, МЮ зіграє з Шерифом: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:32 495
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 08:06 504 1
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2155
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:33 16482
Прямі трансляції

Харлан: Я українка і хочу говорити рідною мовою

Сьогодні 09:01 283 0
Українська шаблістка розповіла чому перейшла на українську мову
Харлан: Я українка і хочу говорити рідною мовою
#Ольга Харлан

Джерело - 24Канал.

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан вирішила перейти на українську мову.

Про це вона розповіла 24 каналу.

"Знаєте, мені навіть якось соромно, тому що з цього робиться сенсація. Так, це правда, все своє життя я говорю російською, раніше це було нормальним. Не можу сказати, що це легко перейти на українську, але я намагаюся, хочу в цьому розвиватися".

  Читайте також: Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз

"Я люблю свою мову, але не розмовляла нею у повсякденному житті. Зараз я прийняла таке рішення, що хочу розмовляти українською, давати інтерв'ю українською. Ми з сестрою вдома говоримо українською. Для мене це дещо важко, тому що в мене тут 4 мови: англійська, італійська, російська та українська. Часто буває, що коли я спілкуюся якоюсь із них, з мене "вилазять" інші мови".

  Актуально: Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування

"Мені дуже подобається українська. Я ще почала читати книжки українською, не можу сказати, що це дуже легко. Я не відмовляюся від російської, бо це частина мене, але я українка і хочу говорити рідною мовою", - сказала Харлан.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 13736
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 24779 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16482
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 6545
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО 7292
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 27815
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21993 3
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7343
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 25624
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19862
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 19552
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9533