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Збірна України назвала склад на турнір з фехтування у Польщі

Сьогодні 10:10 281 0
16 спортсменів у двох видах зброї представлятимуть Україну на регіональному чемпіонаті з фехтування Міжнародної ради військового спорту (CISM)
Збірна України назвала склад на турнір з фехтування у Польщі

Джерело - Чемпіон.

Національна федерація фехтування оголосила склад збірної України на регіональному чемпіонаті Міжнародної ради військового спорту в польському Джонкуві.

Про це повідомляє пресслужба ФФУ.

Шабля

Чоловіки: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Платонов.

Жінки: Юлія Бакастова, Валерія Проченко, Марія Цимбота, Дар’я Гонцова.

Шпага

Чоловіки: Ігор Рейзлін, Ян Сич, Роман Свічкар, Євген Макієнко.

Жінки: Фейбі Бежура, Інна Бровко, Дар’я Варфоломеєва, Анна Деркач.

Турнір стартує 18 вересня.

Раніше Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування.

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