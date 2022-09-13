Збірна України назвала склад на турнір з фехтування у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Національна федерація фехтування оголосила склад збірної України на регіональному чемпіонаті Міжнародної ради військового спорту в польському Джонкуві.
Про це повідомляє пресслужба ФФУ.
Шабля
Чоловіки: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Платонов.
Жінки: Юлія Бакастова, Валерія Проченко, Марія Цимбота, Дар’я Гонцова.
Шпага
Чоловіки: Ігор Рейзлін, Ян Сич, Роман Свічкар, Євген Макієнко.
Жінки: Фейбі Бежура, Інна Бровко, Дар’я Варфоломеєва, Анна Деркач.
Турнір стартує 18 вересня.
Раніше Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування.