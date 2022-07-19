Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування

Перша нагороду на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Ігор Рейзлін здобув для України першу медаль чемпіонату світу-2022 з фехтування.

У півфіналі українець зустрівся з чинним олімпійським чемпіоном у команді й дворазовим бронзовим призером чемпіонатів Азії в особистих першостях – японцем Кадзуясу Мінобе. Фехтувальники втретє в кар'єрі зустрілися на доріжці. Перед цим поєдинком вони мали нічию за очними матчами – 1:1.

Спортсмени завершили основний час із рівним рахунком – 12:12. Вирішальний укол зробив японець, що принесло йому перемогу.

Це третя нагорода чемпіонатів світу для українця - в 2019-му він здобув командне срібло та особисту бронзу.

Нагадаємо, Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020.