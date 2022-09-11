Боєць UFC Нейт Діас (24-13) після перемоги над Тоні Фергюсоном (25-8) залишить UFC.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я хочу на короткий проміжок часу покинути UFC і показати всім цим бійцям, як захопити інший вид спорту і заволодіти ним.

Хочу показати всім, як потрібно це робити, оскільки Конор Мак-Грегор не знав, як це зробити, і ніхто з інших бійців цього не знає.

Я збираюся піти туди, оволодіти іншою професією і стати кращим в цьому. Потрібно показати всім, що я найкращий в цьому. Я краще за всіх по зарплаті, я краще за всіх у виживанні.

Я хочу піти ненадовго з UFC і показати всім іншим бійцям, як заволодіти іншим видом спорту. Потім я повернуся сюди заради пояса UFC", - зазначив Діас.