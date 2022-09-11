Діас яскравим прийомом здолав Фергюсона на UFC 279: всі результати турніру

Американець став головною зіркою бійцівського вечора

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір UFC 279, в головній події якого Нейт Діас переміг Тоні Фергюсона.

У співголовній події Хамзат Чимаєв нокаутував Кевіна Голланда.

Вага до 77 кг. Нейт Діас переміг задушливим прийомом в 4-му раунді Тоні Фергюсона;

Вага до 81,7 кг. Хамзат Чимаєв переміг задушливим прийомом в 1-му раунді Кевіна Голланда;

Вага до 81,7 кг. Деніел Родрігес переміг роздільним рішенням суддів Лі Цзінлян;

Вага до 63,5 кг. Ірен Алдана перемогла нокаутом в 3-му раунді Мейсі Чіассон;

Вага до 93 кг. Джонні Уокер переміг задушливим прийомом з 1-м раунді Іона Куцелабу;

Вага до 67,8 кг. Джуліан Ероса переміг одноголосним рішенням суддів Хакіма Даводу;

Вага до 99,8 кг. Жаілтон Алмейда переміг задушливим прийомом в 1-му раунді Антона Туркаля;

Вага до 84 кг. Денис Тюлюлін переміг технічним нокаутом у 2-му раунді Джеймі Пікетта;

Вага до 121,3 кг. Кріс Барнетт переміг технічним нокаутом у 2-му раунді Джейка Коллье;

Вага до 66 кг. Норма Дюмон перемогла одноголосним рішенням суддів Даніелу Вольф;

Вага до 61 кг. Хейлі Алатенг переміг одноголосним рішенням суддів Чеда Анхелігера;

Вага до 52 кг. Еліс Рід перемогла одноголосним рішенням суддів Мелісу Мартінес;

Вага до 77 кг. Йохан Лейніссе переміг роздільним рішенням суддів Даріана Уикса.