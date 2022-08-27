Рижикова та Ткачук відібралися до фіналу Діамантової ліги

Сім найкращих атлеток за підсумками сезону (шість стартів) відібралися до фіналу Діамантової ліг

Українські бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук провели шостий старт у сезоні в рамках Діамантової ліги.

Українки змагалися на дистанції 400 метрів з бар'єрами на етапі в швейцарській Лозанні. Ткачук та Рижикова фінішували поза призовою трійкою. Анна Рижикова показала четвертий результат - 54.59 сек, а Вікторія Ткачук - шостий, 55.29 сек.

Виграла старт Фемке Бол, яка показала рекорд стадіону - 52.96 сек. Також на подіумі були представниці Ямайки - Джанів Расселл та Андраннетт Найт. Аж сьомою фінішувала колишня світова рекордсменка Далайла Мухаммед.

Сім найкращих атлеток за підсумками сезону (шість стартів) відібралися до фіналу Діамантової ліги. Обидві українки теж це зробили - Анна Рижикова показала перший підсумковий результат, Вікторія Ткачук - третій.

Фінал Діамантової ліги у бігу на 400 метрів з бар'єрами відбудеться у четвер, 8 вересня, о 21:59 за київським часом.

Раніше Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги.