Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
Український легкоатлет Андрій Проценко здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні в стрибках у висоту.
Українець з першої спроби взяв три поспіль висоти - 2,15, 2,20, 2,24. Планка 2,27 м не підкорилася українцю з трьох спроб.
Він обійшов своїх суперників завдяки меншій кількості спроб. Для Проценка це перша перемога у цьому сезоні на "Діамантовій лізі".
Діамантова ліга
Лозанна, Швейцарія
Стрибки у висоту
Чоловіки
26 серпня
1. Андрій Проценко (Україна) 2,24 м
2. Мутаз Есса Баршим (Катар) 2,24 м
3. Джувон Гаррісон (США) 2,24 м