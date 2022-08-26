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Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Вчора 23:09 224 0
Українець обійшов своїх суперників завдяки меншій кількості спроб
Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги
#Андрій Проценко

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Андрій Проценко здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні в стрибках у висоту.

Українець з першої спроби взяв три поспіль висоти - 2,15, 2,20, 2,24. Планка 2,27 м не підкорилася українцю з трьох спроб.

Він обійшов своїх суперників завдяки меншій кількості спроб. Для Проценка це перша перемога у цьому сезоні на "Діамантовій лізі".

Діамантова ліга
Лозанна, Швейцарія 
Стрибки у висоту
Чоловіки
26 серпня

1. Андрій Проценко (Україна) 2,24 м

2. Мутаз Есса Баршим (Катар) 2,24 м

3. Джувон Гаррісон (США) 2,24 м

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