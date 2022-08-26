Audi оголосила про повернення у Формулу-1

Джерело - isport.ua.
Автоконцерн Ауді підтвердив участь у Формулі-1 з сезону-2026.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
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"Хочу оголосити, що "Ауді" офіційно зареєстрована як виробник силових установок Формули-1. З 2026 року ми почнемо ганятися у Ф-1", – розповів виконавчий директор Ауді Маркус Дуйсман перед Гран-прі Бельгії.
Двигуни виготовлятимуться у німецькому Нойбурзі, де вже є стенди для випробування двигунів Формули-1, ERS та батарей.
Окрему компанію для роботи із силовими установками очолить Адам Бейкер.
Найімовірніше, Audi співпрацюватимуть з Alfa Romeo, викупивши згодом більшу частину акцій команди.