Головне
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів
Вчора 19:53 3237 1
Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022
Сьогодні 12:52 136
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23
Сьогодні 11:53 1102
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23
Сьогодні 11:50 11355
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Сьогодні 08:10 313
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:43 885
Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 00:28 1029
Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали більше 17 млн гривень на авто для ЗСУ
Вчора 22:24 311
СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 20:52 1162
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було
Вчора 20:20 89412
Прямі трансляції

Audi оголосила про повернення у Формулу-1

Сьогодні 13:46 67 0
Німецький автоконцерн почне брати участь у перегонах із сезону-2026.
Audi оголосила про повернення у Формулу-1
#Формула 1

Джерело - isport.ua.

Автоконцерн Ауді підтвердив участь у Формулі-1 з сезону-2026.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Актуально: Формула-1: Особистий залік пілотів

"Хочу оголосити, що "Ауді" офіційно зареєстрована як виробник силових установок Формули-1. З 2026 року ми почнемо ганятися у Ф-1", – розповів виконавчий директор Ауді Маркус Дуйсман перед Гран-прі Бельгії.

Двигуни виготовлятимуться у німецькому Нойбурзі, де вже є стенди для випробування двигунів Формули-1, ERS та батарей.

Окрему компанію для роботи із силовими установками очолить Адам Бейкер.

Найімовірніше, Audi співпрацюватимуть з Alfa Romeo, викупивши згодом більшу частину акцій команди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО 3371
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було 89412
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 11355
Маліновський погодився перейти у Марсель Маліновський погодився перейти у Марсель 6205
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 20450 1
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів 3237 1
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13746
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 17271
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12594
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8883
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 55476
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6146