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Магучіх: Медаль для України, нашої армії та Катерини Табашник

Сьогодні 15:38 331 0
Ярослава Магучіх прокоментувала перемогу на чемпіонаті Європи
Магучіх: Медаль для України, нашої армії та Катерини Табашник
#Ярослава Магучіх

Джерело - suspilne.media.

Ярослава Магучіх присвятила золоту нагороду ЧЄ-2022 захисникам України.

Про це розповіла сама спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"Я дуже щаслива, що маю дві нагороди: "срібло" чемпіонату світу та перше "золото" дорослого чемпіонату Європи. Це дуже круто, це медаль для усіх українців, для нашої армії, та для нашої Катерини Табашник.

"Будь-яка нагорода і перемога зараз це для всієї країни, для хлопців, що нас захищають, адже завдяки їм ми маємо можливість тренуватися і захищати честь країни на доріжках. Тому дякую вам велике. Ми всіх переможемо. Слава Україні!", - розповіла Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2022.

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