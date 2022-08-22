Магучіх: Медаль для України, нашої армії та Катерини Табашник

Ярослава Магучіх присвятила золоту нагороду ЧЄ-2022 захисникам України.

Про це розповіла сама спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"Я дуже щаслива, що маю дві нагороди: "срібло" чемпіонату світу та перше "золото" дорослого чемпіонату Європи. Це дуже круто, це медаль для усіх українців, для нашої армії, та для нашої Катерини Табашник.

"Будь-яка нагорода і перемога зараз це для всієї країни, для хлопців, що нас захищають, адже завдяки їм ми маємо можливість тренуватися і захищати честь країни на доріжках. Тому дякую вам велике. Ми всіх переможемо. Слава Україні!", - розповіла Магучіх.