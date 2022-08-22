Україна посіла третє місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи з водних видів спорту-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіле третє місце в медальному заліку чемпіонату Європи з водних видів спорту-2022, який завершився в італіському Римі.

Вітчизняні спортсмени здобули 17 медалей, з яких 10 золотих, 6 срібних 1 бронзова нагорода.

Найбільший доробок в скарбничку збірної України принесли представниці артистичного плавання - 8 золотих. Зазначимо, українки виграли усю жіночу програму чемпіонату Європи. 7 медалей на рахунку стрибунів у воду - 1 золота, 5 срібних і 1 бронзова.

Ще по одній нагороди у синьо-жовту скарбничку принесли плавці та хай-дайвери.

Виграли медальну першість, господорі італійці - 67 (24-24-19). Друга сходинка у збірної Великої Британії - 27 (10-8-9).

Медальний залік ЧЕ-2022 з водних видів спорту

Місце Країна 🥇 🥈 🥉 Загалом 1 Італія 24 24 19 67 2 Велика Британія 10 8 9 27 3 Україна 10 6 1 17 4 Німеччина 6 2 7 15 5 Угорщина 5 8 3 16 6 Нідерланди 5 1 6 12 7 Швеція 4 2 2 8 8 Франція 3 8 10 21 9 Румунія 3 1 0 4 10 Швейцарія 1 4 0 5

Важливо! Вище місце посідає команда з більшою кількістю золотих медалей.

Нагадаємо, українки Марта Фєдіна, Марина та Владислава Алексіїви здобули по 6 золотих медалей у змаганнях з артистичного плавання.