Україна посіла третє місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи з водних видів спорту-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України посіле третє місце в медальному заліку чемпіонату Європи з водних видів спорту-2022, який завершився в італіському Римі.
Вітчизняні спортсмени здобули 17 медалей, з яких 10 золотих, 6 срібних 1 бронзова нагорода.
Найбільший доробок в скарбничку збірної України принесли представниці артистичного плавання - 8 золотих. Зазначимо, українки виграли усю жіночу програму чемпіонату Європи. 7 медалей на рахунку стрибунів у воду - 1 золота, 5 срібних і 1 бронзова.
Ще по одній нагороди у синьо-жовту скарбничку принесли плавці та хай-дайвери.
Виграли медальну першість, господорі італійці - 67 (24-24-19). Друга сходинка у збірної Великої Британії - 27 (10-8-9).
Медальний залік ЧЕ-2022 з водних видів спорту
|Місце
|Країна
|🥇
|🥈
|🥉
|Загалом
|1
|Італія
|24
|24
|19
|67
|2
|Велика Британія
|10
|8
|9
|27
|3
|Україна
|10
|6
|1
|17
|4
|Німеччина
|6
|2
|7
|15
|5
|Угорщина
|5
|8
|3
|16
|6
|Нідерланди
|5
|1
|6
|12
|7
|Швеція
|4
|2
|2
|8
|8
|Франція
|3
|8
|10
|21
|9
|Румунія
|3
|1
|0
|4
|10
|Швейцарія
|1
|4
|0
|5
Важливо! Вище місце посідає команда з більшою кількістю золотих медалей.
Нагадаємо, українки Марта Фєдіна, Марина та Владислава Алексіїви здобули по 6 золотих медалей у змаганнях з артистичного плавання.