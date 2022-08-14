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Дівчина дня. Чарівна українка Марта Фєдіна - тріумфаторка чемпіонату Європи

Сьогодні 19:04 Андрій Твердохліб 373 0
Дівчина дня. Чарівна українка Марта Фєдіна - тріумфаторка чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Під домінуванням українських майстринь з артистичного плавання відбувається чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту в італійському Римі.

Українські синхрувальниці здобули 6 золотих медалей із 6 можливих. Безперечно, головною героїнею першості є 20-річна Марта Фєдіна, яка здобула 5 золотих і 6 командних.

Марта Фєдіна

Народилася у Харкові, 1 лютого 2002 року. Є студенткою третього курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

  • Дев'ятиразова чемпіонка Європи та багаторазова срібна призерка європейських першостей;
  • Дворазова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів світу.

Перша в історії

4 серпня 2021 року наша героїня в парі з Анастасією Савчук здобули бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо - першу в історії цього виду спорту для України.

За досягнення високих спортивних результатів на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх в місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України харків'янку було представлено до нагороди орденом Княгині Ольги III ст.

За підсумками 2021 року увійшли жо елітного списка ТОП-10 спортсменів України за версією АСЖУ.

Війна

У перші дні російського вторгнення закликала суспільство не мовчати, зазначивши, що Україна переможе варварську російську орду.

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Допис, поширений 🤍🍋MARTA FEDINA🍋🤍 (@marta_fedina)

Також спортсменка закликала відсторнити усіх російських спортсменів від міжнародних змагань.

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Допис, поширений 🤍🍋MARTA FEDINA🍋🤍 (@marta_fedina)

Приємним бонусом до громадянської позиції Марти став її перехід на спілкування українською мовою - свої соціальні мережі харків'янка веде рідною, або англійською мовами.

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Допис, поширений 🤍🍋MARTA FEDINA🍋🤍 (@marta_fedina)

Чарівна усмішка та соняшники

Як і будь-який спортсмен, Фєдіна багато подорожує, активно веде свій Instagram, з якого видно, що дівчина любить фотографуватися в соняшниках.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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