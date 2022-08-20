Українська четвірка веслувальників - у ТОП-5 фіналу ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Брозові призери чемпіонату світу, українська байдарка-четвірка фінішувала п'ятою на дистанції 500 метрів на чемпіонаті Європи-2022.
Українська команда у складі Олег Кухарик/ Дмитро Даниленко/ Ігор Трунов/ Іван Семикін прийшла з часом 1:21.019. Німцям на першій сходинці вони програли 0.737 секунди.
Чемпіонат Європи-2022
Мюнхен, Німеччина
Веслування на байдарках і каное
Байдарки-четвірки, чоловіки - 500м
Фінал, 20 серпня
1. Німеччина 1:20.282 хвилини
2. Словаччина 1:20.877
3. Франція 1:20.902
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5. Україна 1:21.019
Нагадаємо, Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи.