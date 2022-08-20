Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи

Джерело - Чемпіон.
Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова на чемпіонаті Європи виграли змагання у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Українки впевнено виграли заїзд, випередивши угорок на 1,348 секунди.
Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022
Веслування на байдарках і каное
Каное-двійка, 500 метрів
Жінки
20 серпня
1. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) - 1.57,672
2. Угорщина - 1.58,924
3. Польща - 1.59,572
Раніше Вишиванова принесла Україні срібну медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту у хайдайвінгу (стрибки у воду з 20-метрової вишки).
Раніше Павло Алтухов фінішував четвертим у каное-одиночці у фіналі чемпіонату Європи.