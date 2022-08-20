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Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи

Сьогодні 14:54 123 0
Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи
#Людмила Лузан, #Анастасія Четверікова

Джерело - Чемпіон.

Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова на чемпіонаті Європи виграли змагання у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Українки впевнено виграли заїзд, випередивши угорок на 1,348 секунди.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022
Веслування на байдарках і каное
Каное-двійка, 500 метрів
Жінки
20 серпня

1. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) - 1.57,672 

2. Угорщина - 1.58,924 

3. Польща - 1.59,572

Раніше Вишиванова принесла Україні срібну медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту у хайдайвінгу (стрибки у воду з 20-метрової вишки).

Раніше Павло Алтухов фінішував четвертим у каное-одиночці у фіналі чемпіонату Європи.

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