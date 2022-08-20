Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи

Джерело - Чемпіон.

Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова на чемпіонаті Європи виграли змагання у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Українки впевнено виграли заїзд, випередивши угорок на 1,348 секунди.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022

Веслування на байдарках і каное

Каное-двійка, 500 метрів

Жінки

20 серпня

1. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) - 1.57,672

2. Угорщина - 1.58,924

3. Польща - 1.59,572

Раніше Вишиванова принесла Україні срібну медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту у хайдайвінгу (стрибки у воду з 20-метрової вишки).

Раніше Павло Алтухов фінішував четвертим у каное-одиночці у фіналі чемпіонату Європи.