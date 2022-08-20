Боровик фінішував останнім у фіналі чемпіонату Європи-2022

Джерело - Чемпіон.
Олег Боровик фінішував на дев'ятому місці фіналу чемпіонату Європи з веслування в каное-одиночці на 200 метрів.
Українець фінішував останнім – на дев'ятому місці з часом 41.205 с.
Чемпіонат Європи-2022
Мюнхен, Німеччина
Веслування на байдарках і каное
Каное-одиночки (чоловіки), 200 м
Фінал, 20 серпня
1. Генрікаса Жустаутас (Литва) 39.832
2. Пабло Ґранья (Іспанія) +0.062
3. Олексій Колядич (Польща) +0.334
...9. Олег Боровик (Україна) +1.373
Нагадаємо, Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи.