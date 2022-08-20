Боровик фінішував останнім у фіналі чемпіонату Європи-2022

Олег Боровик показав останній час

Джерело - Чемпіон.

Олег Боровик фінішував на дев'ятому місці фіналу чемпіонату Європи з веслування в каное-одиночці на 200 метрів.

Українець фінішував останнім – на дев'ятому місці з часом 41.205 с.

Чемпіонат Європи-2022

Мюнхен, Німеччина

Веслування на байдарках і каное

Каное-одиночки (чоловіки), 200 м

Фінал, 20 серпня

1. Генрікаса Жустаутас (Литва) 39.832

2. Пабло Ґранья (Іспанія) +0.062

3. Олексій Колядич (Польща) +0.334

...9. Олег Боровик (Україна) +1.373

Нагадаємо, Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи.