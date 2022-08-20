Вишиванова здобула срібну медаль чемпінату Європи-2022 у хайдайвінгу

Джерело - Чемпіон.

Антоніна Вишиванова принесла Україні срібну медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту у хайдайвінгу (стрибки у воду з 20-метрової вишки).

За підсумками 4 раундів українка набрала 295.40 балів. Чемпіонкою стала представниця Німеччини Іріс Шмідбауер (309.30), сбронзовою призеркою - італійка Еліза Косетті (284.30).

Медаль Вишиваної - перша в історії України в цьому виді програми.

У медальному заліку Україна продовжує йти на другому місці. Після дев'яти змагальних днів кількість медалей українців збільшила до 14.

Очолює медальний залік Євро-2022, як і раніше, Італія. За підсумками змагального дня італійці збільшили кількість нагород до 57. Замикає топ-3 Велика Британія, яка має 22 медалі.