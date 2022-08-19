Проценко: Намагався поборотися за перше місце на чемпіонаті Європи

Українець здобув бронзу на ЧЄ

Джерело - Суспільне.

Андрій Проценко здобув бронзову медаль в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2022.

Українець прокоментував свій виступ на ЧЄ.

"Змагатися можна було, трохи емоцій не вистачало. Десь вони закінчилися зарано. Але намагався поборотися за перше місце, цього разу не вийшло. Не запам’ятав жодної спроби бездоганної. Усі були якісь недороблені".

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"Ахіл зазвичай турбує у першій половині змагань, коли я розминаюся, коли я "холодний". Коли розігріюся, то був упевнений, що не потурбує", - сказав Проценко.

Нагадаємо, Лобан стала 12 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у семиборстві.