Збірна України фінішувала шостою в естафеті 4х100 м комплексом на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України фінішувала шостою в естафеті 4х100 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи.
У фіналі чоловіча команда показала час 3:34.66 хвилини, побивши рекорд України на 1.5 секунди і посіла шосте місце.
Збірна України виступала у складі Олександра Желтякова, Володимира Лісовця, Дениса Кесіля та Сергія Шевцова.
Чемпіонат Європи-2022 з плавання
Естафета 4х100 метрів, Комплексний стиль
Фінал, 17 серпня
1. Італія - 3:28.46 хвилин
2. Франція - 3:32.50 хв
3. Австрія - 3:33.28 хв
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6. Україна - 3:34.66 хв
Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.