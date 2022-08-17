Збірна України фінішувала шостою в естафеті 4х100 м комплексом на ЧЄ-2022

Україна шоста в заключному фіналі чемпіонату Європи з плавання

Джерело - Чемпіон.

Збірна України фінішувала шостою в естафеті 4х100 метрів комплексним стилем на чемпіонаті Європи.

У фіналі чоловіча команда показала час 3:34.66 хвилини, побивши рекорд України на 1.5 секунди і посіла шосте місце.

Збірна України виступала у складі Олександра Желтякова, Володимира Лісовця, Дениса Кесіля та Сергія Шевцова.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання

Естафета 4х100 метрів, Комплексний стиль

Фінал, 17 серпня

1. Італія - 3:28.46 хвилин

2. Франція - 3:32.50 хв

3. Австрія - 3:33.28 хв

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6. Україна - 3:34.66 хв

Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.