Романчук - чемпіон Європи-2022

Збірна України з плавання здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук виграв золото в дисципліні 1 500 метрів вільним стилем.

Українець проплив дистанцію за 14:36.10 хв та захистив титул чемпіонату Європи.

Романчук побив рекорд України, який йому належав. У 2018 році він проплив дистанцію за 14:36.88 хвилин - покращення на 0.78 секунд.

Чемпіонат Європи-2022

1500 м, Вільний стиль

Фінал, 16 серпня

1. Михайло Романчук (Україна) - 14:36.10

2. Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) - 14:39.79

3. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86

Нагадаємо, що у 800-метрівці Романчук залишився без медалі.