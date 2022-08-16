Романчук - чемпіон Європи-2022

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук виграв золото в дисципліні 1 500 метрів вільним стилем.
Українець проплив дистанцію за 14:36.10 хв та захистив титул чемпіонату Європи.
Романчук побив рекорд України, який йому належав. У 2018 році він проплив дистанцію за 14:36.88 хвилин - покращення на 0.78 секунд.
Чемпіонат Європи-2022
1500 м, Вільний стиль
Фінал, 16 серпня
1. Михайло Романчук (Україна) - 14:36.10
2. Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) - 14:39.79
3. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86
Нагадаємо, що у 800-метрівці Романчук залишився без медалі.