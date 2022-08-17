Головне
Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 30613
Динамо - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:00 4414
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону
Сьогодні 19:27 365
Лискун здобула срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 17:14 316
Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 08:31 2726
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 08:14 6210
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня
Сьогодні 07:54 405
Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:55 507
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:15 26164
Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ
Вчора 21:56 2555
Прямі трансляції

Науменко - восьмий у фіналі ЧЄ-2022

Сьогодні 20:38 296 0
Українець програв переможцю понад три секунди
Науменко - восьмий у фіналі ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Вадим Науменко прийшов восьмим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів комплексом.

Українець показав восьмий час та програв переможцю майже чотири секунди.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання
200 м комплексом (чоловіки)
Фінал, 17 серпня
1. Хуберт Кош (Угорщина) - 1:57.72
2. Альберто Радзетті (Італія) +0.10
3. Габріель Хосе Лопес (Португалія) +0.62
...
8. Вадим Науменко (Україна) +3.89

Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 10728
Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 7724
Динамо - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4414
Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН 30613
Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео 19600
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 6210
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 31030
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224095 5
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 42507 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82796
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24891
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8744 5