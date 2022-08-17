Науменко - восьмий у фіналі ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Вадим Науменко прийшов восьмим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів комплексом.
Українець показав восьмий час та програв переможцю майже чотири секунди.
Чемпіонат Європи-2022 з плавання
200 м комплексом (чоловіки)
Фінал, 17 серпня
1. Хуберт Кош (Угорщина) - 1:57.72
2. Альберто Радзетті (Італія) +0.10
3. Габріель Хосе Лопес (Португалія) +0.62
...
8. Вадим Науменко (Україна) +3.89
Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.