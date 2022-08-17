Науменко - восьмий у фіналі ЧЄ-2022

Українець програв переможцю понад три секунди

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Вадим Науменко прийшов восьмим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів комплексом.

Українець показав восьмий час та програв переможцю майже чотири секунди.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання

200 м комплексом (чоловіки)

Фінал, 17 серпня

1. Хуберт Кош (Угорщина) - 1:57.72

2. Альберто Радзетті (Італія) +0.10

3. Габріель Хосе Лопес (Португалія) +0.62

...

8. Вадим Науменко (Україна) +3.89

Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.