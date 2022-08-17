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Бухов фінішував восьмим у фіналі ЧЄ-2022

Сьогодні 20:27 212 0
Українець показав восьмий час у фінальному запливі
Бухов фінішував восьмим у фіналі ЧЄ-2022
#Бухов

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Владислав Бухов став восьмим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Українець з результатом у 22.19 секунди посів останнє, восьме місце у вирішальному запливу. Переможцю - триразовому чемпіону світу та дворазовому чемпіону Європи Бенджаміну Прауду з Великої Британії - українець програв 0.61 секунди.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання
50 м, Вільний стиль
Фінал, 17 серпня
1. Бенджамін Прауд (Велика Британія) - 21.58
2. Леонардо Деплано (Італія) +0.02
3. Крістіан Голомєєв (Греція) +0.17
...
8. Владислав Бухов (Україна) +0.61

Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.

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