Бухов фінішував восьмим у фіналі ЧЄ-2022

Українець показав восьмий час у фінальному запливі

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Владислав Бухов став восьмим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Українець з результатом у 22.19 секунди посів останнє, восьме місце у вирішальному запливу. Переможцю - триразовому чемпіону світу та дворазовому чемпіону Європи Бенджаміну Прауду з Великої Британії - українець програв 0.61 секунди.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання

50 м, Вільний стиль

Фінал, 17 серпня

1. Бенджамін Прауд (Велика Британія) - 21.58

2. Леонардо Деплано (Італія) +0.02

3. Крістіан Голомєєв (Греція) +0.17

...

8. Владислав Бухов (Україна) +0.61

Раніше Романчук виграв золото чемпіонату Європи.