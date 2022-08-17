Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук очікує цікавого фіналу ЧЄ-2022.

Про це розповіла сама спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"В принципі, все нормально, хороший стан у мене. Мала невеличку технічну помилку, якої припустилася і в першій, і в другій спробах. Поспілкуємось з тренером і зробимо все, щоб її не повторювати.

У потрійному стрибку буде велика різниця в конкуренції у порівнянні з чемпіонатом світу. Медалістки, які були на чемпіонаті світу, - вони не з Європи. Але й тут є сильні дівчата, сьогодні вони з першої спроби кваліфікувалися далі. Це й будуть основні конкурентки. Але, звичайно, відкидати інших не варто, бо в будь-який момент у когось можуть скластися зірки і хтось може видати щось нереальне.

А в довжині я скажу, що конкуренція майже не відрізняється від чемпіонату світу. Думаю, що завтра буде колосально цікавий фінал. Думаю, що всі розійдуться в декількох сантиметрах. Завтра в секторі буде гаряче.

Стрибати два види не так вже й легко. Мій організм інколи говорить мені: "Ти що, з глузду з’їхала?!" Тому йому потрібно допомагати, як можу.

Тейп на коліні? Буває інколи, коли ти перестраховуєшся, а інколи тебе дійсно турбує. У моєму випадку це перше й друге. Коли ти робиш два види і між ними є якийсь інтервал відпочинку - це одне. А коли ти виконуєш два види чотири дні поспіль, то це зовсім інше навантаження і зовсім інша робота. Організм на це реагує", - відзначила Бех-Романчук.