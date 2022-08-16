Бех-Романчук: Урок на витримку і концентрацію

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук добре готова фізично до чемпіонату Європи, але є певні питання до психології і, як наслідок, необов'язкових заступів у кваліфікації першості.

Про це розповіла сама спортсменка.

"У перших двох спробах у мене були заступи. Не знаю, ніяких помилок не було, все чудово: технічне виконання і розбіг. Тобто, все в принципі, було дуже класно. Я пов’язую це з тим, що дуже класна доріжка і я далеко відійшла назад".

Перед третьою спробою в організаторів зламалась апаратура. Спочатку в них зламалась якась камера. Десь хвилин сім вони намагались її налаштувати. Після цього організатори підійшли і повідомили, що ремонт займе десять хвилин. Тобто ми вже 20 хвилин простояли. А після того ми почали спроби, три дівчини стрибнули і після цього в них зламався вітромір. Це сталося за одну дівчину переді мною. У мене сьогодні урок на витримку і концентрацію найкращий за все моє життя. Дякувати Богу, в останній спробі я зробила все якісно!

Я дійсно здивована першим двом заступам, бо зазвичай ці моменти ти з чимось пов’язуєш. Але на останніх тренуваннях ми доволі багато над цим працювали. Я доволі таки непогано відчуваю свій розбіг і можу розуміти, що зроблено не так. Я підходила до тренера і питала, може на початку щось не так, бо по відчуттях все добре робила. Після стрибка мені було дивно, що заступила. Не відчувала того заступу".

Після двох заступів хотілося психологічно нічого не зіпсувати, бо по фізичній формі я готова. Звичайно, проскакували думки, щоб не зробити так, як це було в 2016 році в Амстердамі. Але я намагалася сконцентруватись і якісно зробити свою роботу, бо я на неї готова. Звичайно, мала легкий мандраж. Але дівчата дуже класно підтримують в секторі, що дуже приємно. Перед спробою мені в спину вигукували: "Марина, давай!" Це дуже приємно і в нас крута атмосфера, хоча ми і є конкурентками.

Я не хочу уявляти, що в цей момент відчували батьки на трибуні. Мені тренер сказав, що він про мене думає. Трошки я змусила його понервувати. Але все добре, рухаємось далі", - відзначила Бех-Романчук.