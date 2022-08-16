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Лісовець - сьомий у фіналі ЧЄ-2022

Сьогодні 19:55 263 0
Українець програв переможцю понад секунду
Лісовець - сьомий у фіналі ЧЄ-2022
#Володимир Лісовець

Джерело - suspilne.media.

18-річний український плавець Володимир Лісовець прийшов сьомим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 50 метрів брасом.

Фінальний заплив українець пройшов за 27.59 секунди.

Результат Лісовця є найкращим для України на дистанції 50 м брасом за останні 14 років на рівні Євро з водних видів спорту. Востаннє пройти до фіналу вдавалося Олегові Лісогору та Ігореві Борисюку в 2008 році. Тоді Лісогор став чемпіоном Європи, а Борисюк посів сьоме місце.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання
50 м, брас (чоловіки)
16 серпня
1. Ніколо Мартіненьї (Італія) 26.33
2. Сімоне Черасуоло (Італія) +0.62
3. Лукас Мацерат (Німеччина) +0.78
...7. Володимир Лісовець (Україна) +1.26

Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.

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