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Романчук виграв кваліфікацію Чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем

Сьогодні 12:55 220 0
Романчук подолав дистанцію за 14.58,20
Романчук виграв кваліфікацію Чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем
#Михайло Романчук, #Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2022

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук кваліфікувався до фіналу турніру в дисципліні 1 500 метрів вільним стилем.

Українець подолав дистанцію за 14.58,20 хвилин.

Фінал відбудеться завтра, 16 серпня, о 19:52 за київським часом.

Нагадаємо, що у 800-метрівці Романчук залишився без медалі.

Відмінні показники на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту демонструють українські синхроністки, які здобули 7 золотих медалей із 7 можливих - 3 у групових змаганнях, 2 у дуетах і 2 в індивідуальній програмі.

Головною героїнею чемпіонату стала Марта Фєдіна, у якої 5 медалей найвищого гатунку.

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