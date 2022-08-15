Романчук виграв кваліфікацію Чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем

Романчук подолав дистанцію за 14.58,20

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук кваліфікувався до фіналу турніру в дисципліні 1 500 метрів вільним стилем.

Українець подолав дистанцію за 14.58,20 хвилин.

Фінал відбудеться завтра, 16 серпня, о 19:52 за київським часом.

Нагадаємо, що у 800-метрівці Романчук залишився без медалі.

Відмінні показники на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту демонструють українські синхроністки, які здобули 7 золотих медалей із 7 можливих - 3 у групових змаганнях, 2 у дуетах і 2 в індивідуальній програмі.

Головною героїнею чемпіонату стала Марта Фєдіна, у якої 5 медалей найвищого гатунку.