Кесіль став шостим у фіналі Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Денис Кесіль став шостим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів брасом.
Результат Кесіля став для України найкращим за 14 років на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту на цій дистанції. На Євро-2008 українець Сергій Адвена показав у фіналі п'ятий результат.
Чемпіонат Європи-2022 з плавання
200 м, батерфляй
16 серпня
1. Крістоф Мілак (Угорщина) 1:52.01
2. Річард Мартон (Угорщина) +2.77
3. Альберто Радзетті (Італія) +3.00
...6. Денис Кесіль (Україна) +3.79
Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.