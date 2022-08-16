Кесіль став шостим у фіналі Євро-2022

Україна уперше за 12 років взяла участь у фіналі Євро з водних видів спорту на 200 м батерфляєм

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль став шостим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів брасом.

Результат Кесіля став для України найкращим за 14 років на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту на цій дистанції. На Євро-2008 українець Сергій Адвена показав у фіналі п'ятий результат.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання

200 м, батерфляй

16 серпня

1. Крістоф Мілак (Угорщина) 1:52.01

2. Річард Мартон (Угорщина) +2.77

3. Альберто Радзетті (Італія) +3.00

...6. Денис Кесіль (Україна) +3.79

Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.