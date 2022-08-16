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Кесіль став шостим у фіналі Євро-2022

Сьогодні 19:38 282 0
Україна уперше за 12 років взяла участь у фіналі Євро з водних видів спорту на 200 м батерфляєм
Кесіль став шостим у фіналі Євро-2022
#Кесіль

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль став шостим у фіналі чемпіонату Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів брасом.

Результат Кесіля став для України найкращим за 14 років на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту на цій дистанції. На Євро-2008 українець Сергій Адвена показав у фіналі п'ятий результат.

Чемпіонат Європи-2022 з плавання
200 м, батерфляй 
16 серпня
1. Крістоф Мілак (Угорщина) 1:52.01
2. Річард Мартон (Угорщина) +2.77
3. Альберто Радзетті (Італія) +3.00
...6. Денис Кесіль (Україна) +3.79

Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.

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