Старікова виборола бронзу ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Українська велосипедистка Олена Старікова стала третьою у фіналі чемпіонату Європи-2022 у кейрині.
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У вирішальному заїзді Старікова протистояла медалістці чемпіонатів світу та Європи у Кейрині Нікі Дегрендель, 2-разовій чемпіонці Європи у кейрині Матільді Грос, чинній чемпіонці світу Леї Фрідріх, а також британці Софі Кейпвелл та полячці Урсулі Лось.
У підсумку Старікова змогла здобути бронзу.
Чемпіонат Європи-2022. Велотрек, жінки, Кейрин
Мюнхен, Німеччина
16 серпня
- Лея Фрідріх (Німеччина)
- Урсула Лось (Польща)
- Олена Старікова (Україна)
Раніше Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи.