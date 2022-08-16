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Старікова виборола бронзу ЧЄ-2022

Сьогодні 19:00 239 0
Олена Старікова здобула другу медаль для України у велоспорті
Старікова виборола бронзу ЧЄ-2022
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Українська велосипедистка Олена Старікова стала третьою у фіналі чемпіонату Європи-2022 у кейрині.

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У вирішальному заїзді Старікова протистояла медалістці чемпіонатів світу та Європи у Кейрині Нікі Дегрендель, 2-разовій чемпіонці Європи у кейрині Матільді Грос, чинній чемпіонці світу Леї Фрідріх, а також британці Софі Кейпвелл та полячці Урсулі Лось. 

У підсумку Старікова змогла здобути бронзу.

Чемпіонат Європи-2022. Велотрек, жінки, Кейрин
Мюнхен, Німеччина
16 серпня
  1. Лея Фрідріх (Німеччина)
  2. Урсула Лось (Польща)
  3. Олена Старікова (Україна)

Раніше Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи.

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