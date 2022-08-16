Українка показала підсумковий результат 6.87

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук подолала кваліфікацію у стрибках у довжину на Чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Українка показала підсумковий результат 6.87. Кваліфікаційний норматив - 6,75 (Q) або 12 найкращих результатів.

Чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо стрибнула на 6.99 і завершила кваліфікацію на першому місці.

Група А

Група B

Фінал відбудеться 18-го серпня о 21:58 за київським часом.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).