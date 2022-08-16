Климець за добором вийшла у фінал ЧЄ-2022

Українка вдруге виступатиме у фіналах континентальної першості.

Українська метальниця молота Ірина Климець вийшла у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики, що проходить у рамках Мультиспортивного Євро в Мюнхені.

Для виходу у фінал Євро учасницям необхідно було виконати норматив у 72.5 метра або ввійти до числа 12 найкращих учасниць відбору. У кваліфікації змагань у Мюнхені Климець метнула снаряд на 67.87 метра. Цей результат став лише восьмим у першій відбірковій групі, в якій змагалася Ірина.

Та Климець все ж зуміла пройти до фіналу завдяки результатам спортсменок у другій кваліфікаційній групі, де жодна з учасниць не виконала нормативу, а за добором до фіналу пробилися лише чотири метальниці.

Раніше Бех-Романчук з найкращим результатом сезону кваліфікувалася в фінал Чемпіонату Європи.