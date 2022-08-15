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Кесіль вийшов у фінал Євро-2022 на 200 м брасом

Сьогодні 20:55 46 0
Україна уперше за 12 років вийшла до фіналу Євро з водних видів спорту на 200 м батерфляєм
Кесіль вийшов у фінал Євро-2022 на 200 м брасом
#Кесіль

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль вийшов до фіналу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту на дистанції 200 метрів брасом.

За підсумками півфіналів Кесіль показав восьмий змагальний час. Свій півфінал він проплив з четвертим результатом (1:56.81 хвилин), і цього вистачило, щоб потрапити до ТОП-8 фіналістів.

За всю історію Євро з водних видів спорту лише один плавець здобував медалі на 200-метрівці вільним стилем. Денис Сілантьєв у 1997, 1999 та 2000 роках вигравав "срібло", а у 2002 році став чемпіоном Європи.

Фінал 200 метрів брасом на Євро-2022 відбудеться у вівторок, 16 серпня, о 19:00.

Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.

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