Українець виступить у фіналі

18-річний український плавець Володимир Лісовець вийшов до фіналу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту на дистанції 50 метрів брасом.

Українець показав шостий час у кваліфікації (27.43 секунд), що є найкращим для України на дистанції 50 м брасом за останні 12 років на рівні Євро з водних видів спорту. Востаннє пройти так далеко вдавалося Ігору Борисику у 2010 році (фінішував восьмим).

Перед виступами на дорослому Євро Лісовець здобув чотири нагороди на юніорському Євро. Дві з них виявилися золотими - на дистанціях 50 та 100 метрів брасом.

За всю історію Євро з водних видів спорту лише один плавець здобував медалі на 50-метрівці брасом. Олег Лісогор у 1999 та 2000 роках ставав срібним призером турніру, а у 2002, 2004, 2006 та 2008 роках здобув чотири поспіль "золота".

Фінал 50 метрів брасом на Євро-2022 відбудеться у вівторок, 16 серпня, о 19:12.

Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.