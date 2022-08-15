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Лісовець вийшов у фінал Євро-2022 на 50 м брасом

Сьогодні 19:55 192 0
Українець виступить у фіналі
Лісовець вийшов у фінал Євро-2022 на 50 м брасом
#Володимир Лісовець

Джерело - suspilne.media.

18-річний український плавець Володимир Лісовець вийшов до фіналу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту на дистанції 50 метрів брасом.

Українець показав шостий час у кваліфікації (27.43 секунд), що є найкращим для України на дистанції 50 м брасом за останні 12 років на рівні Євро з водних видів спорту. Востаннє пройти так далеко вдавалося Ігору Борисику у 2010 році (фінішував восьмим).

Перед виступами на дорослому Євро Лісовець здобув чотири нагороди на юніорському Євро. Дві з них виявилися золотими - на дистанціях 50 та 100 метрів брасом.

За всю історію Євро з водних видів спорту лише один плавець здобував медалі на 50-метрівці брасом. Олег Лісогор у 1999 та 2000 роках ставав срібним призером турніру, а у 2002, 2004, 2006 та 2008 роках здобув чотири поспіль "золота".

Фінал 50 метрів брасом на Євро-2022 відбудеться у вівторок, 16 серпня, о 19:12.

Раніше Романчук виграв кваліфікацію чемпіонату Європи на 1500 м вільним стилем.

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