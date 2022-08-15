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Збірна України з артистичного плавання завоювала восьме золото на ЧЄ-2022

Сьогодні 17:15 54 0
Українки здобули перемогу в усіх восьми дисциплінах, у яких брали участь.
Збірна України з артистичного плавання завоювала восьме золото на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Українки  Владислава та Марина Алексіїви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'янченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна  стали чемпіонками Європи з водних видів спорту в артистичному плаванні.

У фіналі довільної програми українок оцінили на 95.1 бала. Цей результат став найкращим серед усіх дев'яти команд, які вийшли до фіналу, та приніс Україні останнє "золото" цього турніру в артистичному плаванні.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022
Артистичне плавання. Команда, довільна програма
15 серпня
1. Україна – 95.1
2. Італія – 92.6667
3. Франція – 90.5667

Раніше сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи.

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