Збірна України з артистичного плавання завоювала восьме золото на ЧЄ-2022

Українки здобули перемогу в усіх восьми дисциплінах, у яких брали участь.

Джерело - Чемпіон.

Українки Владислава та Марина Алексіїви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'янченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна стали чемпіонками Європи з водних видів спорту в артистичному плаванні.

У фіналі довільної програми українок оцінили на 95.1 бала. Цей результат став найкращим серед усіх дев'яти команд, які вийшли до фіналу, та приніс Україні останнє "золото" цього турніру в артистичному плаванні.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022

Артистичне плавання. Команда, довільна програма

15 серпня

1. Україна – 95.1

2. Італія – 92.6667

3. Франція – 90.5667

Раніше сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи.