Головне
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
Сьогодні 11:40 549
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10
Сьогодні 11:33 234878
Українці у складі Team Spirit виграли мейджор з Dota 2
Сьогодні 09:46 195
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 09:43 2012
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня
Сьогодні 01:03 428
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
Вчора 23:23 2217
Setanta готова піти на рішучий крок, щоб створити єдиний телепул
Вчора 19:54 1699
Україна здобула шосту золоту медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 16:53 797
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 14:40 1226
Лащевська здобула золото юніорського ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 14:02 343
Прямі трансляції

Сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні 12:20 205 1
Українки набрали 92.8538
Сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи
#Марина Алексієва, #Владсилава Алексіїва

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула чергове золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувається у Римі.

Сестри Марина та Владислава Алексіїви перемогли у технічній програмі дуетів.

Українки набрали 92.8538 бали і випередили суперниць з Австрії та Італії.

Раніше на чемпіонаті Європи сестри Алексіїви тріумфували у довільній програмі дуетів. Загалом Марина та Владислава здобули 5 золотих медалей - 2 у дуеті та 3 в групових змаганнях.

Українські синхронистки здобули 7 золотих медалей із 7 можливих - 3 у групових змаганнях, 2 у дуетах і 2 в індивідуальній програмі. Головною героїнею чемпіонату стала Марта Фєдіна, у якої 5 медалей найвищого гатунку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 5959
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 5173
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 234878
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана 12114
Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні 4263
Помер колишній тренер збірної України з гандболу Помер колишній тренер збірної України з гандболу 6992
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3283 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17640
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21286 3
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31030 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16983
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1370