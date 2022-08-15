Сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи

Українки набрали 92.8538

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула чергове золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувається у Римі.

Сестри Марина та Владислава Алексіїви перемогли у технічній програмі дуетів.

Українки набрали 92.8538 бали і випередили суперниць з Австрії та Італії.

Раніше на чемпіонаті Європи сестри Алексіїви тріумфували у довільній програмі дуетів. Загалом Марина та Владислава здобули 5 золотих медалей - 2 у дуеті та 3 в групових змаганнях.

Українські синхронистки здобули 7 золотих медалей із 7 можливих - 3 у групових змаганнях, 2 у дуетах і 2 в індивідуальній програмі. Головною героїнею чемпіонату стала Марта Фєдіна, у якої 5 медалей найвищого гатунку.