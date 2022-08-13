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Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи

Сьогодні 20:09 192 0
Українка стала другою у гіті на 500 метрів
Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи
#Олена Старікова

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Старікова стала другою у гіті на 500 метрів на чемпіонаті Європи-2022.

Вона показала результат 33,403 секунди, випередивши італійку Міріам Віче на 0,3 секунди. Золото завоювала німкеня Емма Гінце.

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Для збірної України з велотреку це першу медаль на чемпіонаті Європи-2022.

Мультиспортивний чемпіонат Європи
Мюнхен, Німеччина
Велотрек
Гіт, 500 м
Жінки
13 серпня

1. Емма Гінце (Німеччина) - 32.668 сек

2. Олена Старікова (Україна) - 33.043 сек

3. Міріам Вече (Італія) - 33.434 сек

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