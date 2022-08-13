Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Українка Олена Старікова стала другою у гіті на 500 метрів на чемпіонаті Європи-2022.
Вона показала результат 33,403 секунди, випередивши італійку Міріам Віче на 0,3 секунди. Золото завоювала німкеня Емма Гінце.
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Для збірної України з велотреку це першу медаль на чемпіонаті Європи-2022.
Мультиспортивний чемпіонат Європи
Мюнхен, Німеччина
Велотрек
Гіт, 500 м
Жінки
13 серпня
1. Емма Гінце (Німеччина) - 32.668 сек
2. Олена Старікова (Україна) - 33.043 сек
3. Міріам Вече (Італія) - 33.434 сек