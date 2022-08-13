Українки здобули ще одне золото на ЧЄ у Римі

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула ще одне золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що проходить у Римі.

Сестри Марина та Владислава Алексіїви перемогли у довільній програмі дуетів, випередивши австрійок та італійок. Запасна - Вероніка Гришко

Учора збірна України здобула золото у хайлайті.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.