Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з артистичного плавання виграла чемпіонат Європи з водних видів спорту.
У гайлайті збірна України набрала 94,0667.
Україну в цьому виді програми представляли: Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Даряя Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко і Марта Фєдіна.
Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.
Сьогодні, 12 серпня, золото до добірки нашої збірної додала Марта Фєдіна, яка завоювала золото в сольній технічній програмі.
Раніше збірна України стала першою в технічній програмі.