Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

У гайлайті збірна України набрала 94,0667

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання виграла чемпіонат Європи з водних видів спорту.

У гайлайті збірна України набрала 94,0667.

Україну в цьому виді програми представляли: Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Даряя Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко і Марта Фєдіна.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.

Сьогодні, 12 серпня, золото до добірки нашої збірної додала Марта Фєдіна, яка завоювала золото в сольній технічній програмі.

Раніше збірна України стала першою в технічній програмі.