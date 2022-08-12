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Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Сьогодні 18:53 44 0
У гайлайті збірна України набрала 94,0667
Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
#Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання виграла чемпіонат Європи з водних видів спорту.

У гайлайті збірна України набрала 94,0667.

Україну в цьому виді програми представляли: Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Даряя Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко і Марта Фєдіна.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.

Сьогодні, 12 серпня, золото до добірки нашої збірної додала Марта Фєдіна, яка завоювала золото в сольній технічній програмі.

Раніше збірна України стала першою в технічній програмі.

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