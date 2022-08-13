Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022

Українки з першого місця кваліфікуються до фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

Українки виграли кваліфікацію довільної програми з артистичного плавання. Наша команда набрала 94.700 бала.

Збірна України виступала у складі: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна.

Фінал відбудеться 15 серпня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України здобула вже три золоті нагороди на чемпіонаті Європи.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.