Головне
Українки здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування
Сьогодні 14:14 135
Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022
Сьогодні 12:08 185
Матчі плей-оф раунда Ліги чемпіонів Динамо з Бенфікою покаже медіасервіс Мегого
Сьогодні 11:48 306
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 11:19 9836 1
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон
Вчора 23:18 967 3
Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022
Вчора 22:01 791
Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Вчора 18:53 869
Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі
Вчора 17:36 587
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
Вчора 16:48 1262 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 14:04 251996
Прямі трансляції

Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022

Сьогодні 12:08 185 0
Українки з першого місця кваліфікуються до фіналу турніру
Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Українки виграли кваліфікацію довільної програми з артистичного плавання. Наша команда набрала 94.700 бала.

Збірна України виступала у складі:  Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна.

Фінал відбудеться 15 серпня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України здобула вже три золоті нагороди на чемпіонаті Європи.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак 9836 1
Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа 2080
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри 1262 2
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 987
Український футболіст приєднався до лав ЗСУ Український футболіст приєднався до лав ЗСУ 1117
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон 967 3
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5568 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 39542
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82641
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26707 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 23660
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19789