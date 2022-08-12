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Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі

Сьогодні 17:36 252 0
Українка набрала 92.6394 бали
Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі
#Марта Федіна

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Фєдіна здобула золото чемпіонату Європи з водних видів спорту в артистичному плаванні.

Фєдіна стала найкращою в технічній програмі сольного розряду. Українка набрала 92.6394 бали.

Для збірної України це вже друга нагорода на цьому турнірі. Раніше збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.

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