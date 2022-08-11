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Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи

Сьогодні 16:54 65 0
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання виграла чемпіонат Європи з водних видів спорту.

У технічній програмі збірна України набрала 92.5106 бали й впевнено приносить нашій країні першу нагороду континентальної першості 2022.

Україну в цьому виді програми представляли: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Анастасія Шмоніна, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчіннікова.

Континентальна першість стартувала в Римі 11 серпня. У період 11-15 серпня на змаганнях з артистичного плавання розіграють 12 комплектів медалей у технічній та довільній програмах.

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