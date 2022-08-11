Розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 11 серпня

Джерело - Чемпіон.
Із 11 по 21 серпня в німецькому Мюнхені відбудеться 2-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту - багатопрофільний спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту.
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати
У перший день змагань буде розіграно один комплект медалей - у спортивній гімнастиці. А також відбудуться перші старти в академічному веслуванні, велоспорті та спортивному скелелазінні.
У спортивний гімнастиці серед жінок відбудеться кваліфікаційний старт у командних змаганнях та боротьба за вихід до фіналів на окремих снарядах. А також буде розіграно комплект медалей за підсумками багатоборства.
У багатоборстві Україну представлятимуть Єлизавета Губарєва, Юлія Касьяненко, Валерія Осіпова, Маргарита Козловська та Діана Савельєва.
Розклад українських спортсменів 11 серпня
- 10:00. Параакадемічне веслування: Анна Шеремет (попередній раунд, одиночне)
- 10:16. Параакадемічне веслування: Роман Полянський (попередній раунд, одиночне)
- 10:24. Параакадемічне веслування: Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (попередній раунд, змішані змагання)
- 11:10. Академічне веслування: Анастасія Коженкова та Діана Серебрянська (попередній раунд, парна двійка)
- 12:30. Академічне веслування: Максим Боклаженко, Микола Мазур, Олексій Селіванов та Сергій Гринь (попередній раунд, четвірки розпашні)
- 13:00. Спортивне скелелазіння: Федір Самойлов (болдеринг, кваліфікація)
- 13:45. Академічне веслування: Станіслав Ковальов та Ігор Хмара (попередній раунд, легкі парні двійки)
- 13:50. Академічне веслування: Катерина Дудченко, Наталія Довгодько, Дарина Верхогляд та Євгенія Довгодько (попередній раунд, парні четвірки)
- 14:00. Академічне веслування: Микола Калашник, Павло Юрченко, Олександр Надтока та Іван Довгодько (попередній раунд, парні четвірки)
- 14:00. Спортивне скелелазіння: Євгенія Казбекова, Анастасія Кобець, Ніка Потапова, Ксенія Захарова (кваліфікація, трудність)
- 16:28. Спортивна гімнастика: Єлизавета Губарєва, Юлія Касьяненко, Валерія Осіпова Маргарита Козловська та Діана Савельєва. Командна та особиста кваліфікація, фінал багатоборства.
- 17:00. Велотрек: жіночий командний спринт (кваліфікація)
- 17:28. Велотрек: чоловічий командний спринт (кваліфікація)
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек