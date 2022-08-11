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Розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 11 серпня

Сьогодні 10:18 233 0
Розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 11 серпня
#Спортивна гімнастика, #Чемпіонат Європи з літніх видів спорту, #Академічне веслування, #велоспорт

Джерело - Чемпіон.

Із 11 по 21 серпня в німецькому Мюнхені відбудеться 2-й чемпіонат Європи з літніх видів спорту - багатопрофільний спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту.

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту: календар, розклад, результати

У перший день змагань буде розіграно один комплект медалей - у спортивній гімнастиці. А також відбудуться перші старти в академічному веслуванні, велоспорті та спортивному скелелазінні.

У спортивний гімнастиці серед жінок відбудеться кваліфікаційний старт у командних змаганнях та боротьба за вихід до фіналів на окремих снарядах. А також буде розіграно комплект медалей за підсумками багатоборства.

У багатоборстві Україну представлятимуть Єлизавета Губарєва, Юлія Касьяненко, Валерія Осіпова, Маргарита Козловська та Діана Савельєва.

Розклад українських спортсменів 11 серпня

  • 10:00. Параакадемічне веслування: Анна Шеремет (попередній раунд, одиночне)
  • 10:16. Параакадемічне веслування: Роман Полянський (попередній раунд, одиночне)
  • 10:24. Параакадемічне веслування: Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (попередній раунд, змішані змагання)
  • 11:10. Академічне веслування: Анастасія Коженкова та Діана Серебрянська (попередній раунд, парна двійка)
  • 12:30. Академічне веслування: Максим Боклаженко, Микола Мазур, Олексій Селіванов та Сергій Гринь (попередній раунд, четвірки розпашні)
  • 13:00. Спортивне скелелазіння: Федір Самойлов (болдеринг, кваліфікація)
  • 13:45. Академічне веслування: Станіслав Ковальов та Ігор Хмара (попередній раунд, легкі парні двійки)
  • 13:50. Академічне веслування: Катерина Дудченко, Наталія Довгодько, Дарина Верхогляд та Євгенія Довгодько (попередній раунд, парні четвірки)
  • 14:00. Академічне веслування: Микола Калашник, Павло Юрченко, Олександр Надтока та Іван Довгодько (попередній раунд, парні четвірки)
  • 14:00. Спортивне скелелазіння: Євгенія Казбекова, Анастасія Кобець, Ніка Потапова, Ксенія Захарова (кваліфікація, трудність)
  • 16:28. Спортивна гімнастика: Єлизавета Губарєва, Юлія Касьяненко, Валерія Осіпова Маргарита Козловська та Діана Савельєва. Командна та особиста кваліфікація, фінал багатоборства.
  • 17:00. Велотрек: жіночий командний спринт (кваліфікація)
  • 17:28. Велотрек: чоловічий командний спринт (кваліфікація)

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек
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