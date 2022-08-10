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Ріккардо готовий розірвати контракт з Маклареном

Сьогодні 18:34 219 0
Австралієць може отримати 21 млн доларів
Ріккардо готовий розірвати контракт з Маклареном
#Макларен, #Формула 1

Джерело - Racing News 365.

Пілот Макларена Даніель Ріккардо продовжує переговори з командою про дострокове розірвання контракту

Про це повідомляє Racing News 365.

У Макларені хочуть припинити співпрацю з Ріккардо, щоб звільнити місце для Оскара Піастрі.

Австралієць готовий достроково розірвати контракт із Маклареном у разі виплати суттєвої грошової компенсації. Перша пропозиція, яку менеджери Ріккардо зробили Макларену, включає виплату в розмірі 21 млн доларів.

Швидше за все, у Макларені не погодяться на першу пропозицію і намагатимуться знизити суму.

Нагадаємо, Альпін може оскаржити контракт Піастрі з Маклареном.

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