Ріккардо готовий розірвати контракт з Маклареном

Австралієць може отримати 21 млн доларів

Джерело - Racing News 365.

Пілот Макларена Даніель Ріккардо продовжує переговори з командою про дострокове розірвання контракту

Про це повідомляє Racing News 365.

У Макларені хочуть припинити співпрацю з Ріккардо, щоб звільнити місце для Оскара Піастрі.

Австралієць готовий достроково розірвати контракт із Маклареном у разі виплати суттєвої грошової компенсації. Перша пропозиція, яку менеджери Ріккардо зробили Макларену, включає виплату в розмірі 21 млн доларів.

Швидше за все, у Макларені не погодяться на першу пропозицію і намагатимуться знизити суму.

Нагадаємо, Альпін може оскаржити контракт Піастрі з Маклареном.