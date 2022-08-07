Альпін може оскаржити контракт Піастрі з Маклареном

У Альпін мають намір надати Комісії ФІА з верифікації контрактів документи

Джерело - Racer.

Команда Альпін має намір продовжувати співпрацю з чемпіоном Формули-2 Оскаром Піастрі.

Про це повідомляє видання Racer.

У Альпін мають намір надати Комісії ФІА з верифікації контрактів документи, які доводять наявність у команди довгострокової угоди з Піастрі.

При цьому Альпін не має претензій до Макларена, оскільки в команді вважають, що ті, ведучи переговори з Піастрі, були переконані в тому, що австралійський гонщик дійсно вільний від будь-яких зобов’язань.

Нагадаємо, 3 серпня, Альпін оголосив про підписання контракту з Піастрі, проте того ж дня Піастрі спростував новину про перехід.