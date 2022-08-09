Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Змагання з легкої атлетики триватимуть з 15 до 21 серпня

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з легкої атлетики візьме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що відбудеться в серпні в німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Змагання з легкої атлетики триватимуть з 15 до 21 серпня.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з легкої атлетики

Жінки

Біг на 800 м: Наталія Кроль, Ольга Ляхова

Біг на 10 000 м: Валерія Зіненко

Марафон: Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва

Біг на 3000 м з перешкодами: Наталя Стребкова

Біг на 100 м з бар'єрами: Анна Плотіцина

Біг на 400 м з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

Стрибки у висоту: Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх

Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко

Стрибки у довжину: Марина Бех-Романчук

Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук

Метання молота: Ірина Климець

Метання списа: Ганна Гацько

Семиборство: Юлія Лобан

Спортивна ходьба на 20 км: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Олена Собчук

Спортивна ходьба на 35 км: Надія Боровська, Тамара Гаврилюк, Інна Лосєва

Чоловіки

Біг на 400 м: Данило Даниленко

Марафон: Ігор Гелетій, Віталій Шафар

Стрибки у висоту: Богдан Бондаренко, Олег Дорощук, Андрій Проценко

Штовхання ядра: Роман Кокошко

Метання диска: Микита Нестеренко

Метання молота: Михайло Гаврилюк, Михайло Кохан

Метання списа: Артур Фельфнер

Спортивна ходьба на 20 км: Іван Лосєв, Віктор Шумик, Сергій Світличний

Спортивна ходьба на 35 км: Іван Банзерук, Антон Радько, Мар'ян Закальницький

Естафета 4х100 м: Ерік Костриця, Станіслав Коваленко, Василь Макух, Кирило Приходько, Сергій Смелик, Олександр Сосновенко, Андрій Васильєв

Естафета 4х400 м: Микита Барабанов, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Олексій Поздняков, Дмитро Романюк