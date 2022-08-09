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Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Сьогодні 16:54 97 0
Змагання з легкої атлетики триватимуть з 15 до 21 серпня
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики
#Марина Бех-Романчук, #Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з легкої атлетики візьме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що відбудеться в серпні в німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Змагання з легкої атлетики триватимуть з 15 до 21 серпня.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з легкої атлетики

Жінки

Біг на 800 м: Наталія Кроль, Ольга Ляхова

Біг на 10 000 м: Валерія Зіненко

Марафон: Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва

Біг на 3000 м з перешкодами: Наталя Стребкова

Біг на 100 м з бар'єрами: Анна Плотіцина

Біг на 400 м з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

Стрибки у висоту: Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх

Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко

Стрибки у довжину: Марина Бех-Романчук

Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук

Метання молота: Ірина Климець

Метання списа: Ганна Гацько

Семиборство: Юлія Лобан

Спортивна ходьба на 20 км: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Олена Собчук

Спортивна ходьба на 35 км: Надія Боровська, Тамара Гаврилюк, Інна Лосєва

Актуально: Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати

Чоловіки

Біг на 400 м: Данило Даниленко

Марафон: Ігор Гелетій, Віталій Шафар

Стрибки у висоту: Богдан Бондаренко, Олег Дорощук, Андрій Проценко

Штовхання ядра: Роман Кокошко

Метання диска: Микита Нестеренко

Метання молота: Михайло Гаврилюк, Михайло Кохан

Метання списа: Артур Фельфнер

Спортивна ходьба на 20 км: Іван Лосєв, Віктор Шумик, Сергій Світличний

Спортивна ходьба на 35 км: Іван Банзерук, Антон Радько, Мар'ян Закальницький

Естафета 4х100 м: Ерік Костриця, Станіслав Коваленко, Василь Макух, Кирило Приходько, Сергій Смелик, Олександр Сосновенко, Андрій Васильєв

Естафета 4х400 м: Микита Барабанов, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Олексій Поздняков, Дмитро Романюк

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