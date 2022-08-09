Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна України з легкої атлетики візьме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що відбудеться в серпні в німецькому Мюнхені.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Змагання з легкої атлетики триватимуть з 15 до 21 серпня.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 з легкої атлетики
Жінки
Біг на 800 м: Наталія Кроль, Ольга Ляхова
Біг на 10 000 м: Валерія Зіненко
Марафон: Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина Немченко, Євгенія Прокоф'єва
Біг на 3000 м з перешкодами: Наталя Стребкова
Біг на 100 м з бар'єрами: Анна Плотіцина
Біг на 400 м з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
Стрибки у висоту: Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх
Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко
Стрибки у довжину: Марина Бех-Романчук
Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук
Метання молота: Ірина Климець
Метання списа: Ганна Гацько
Семиборство: Юлія Лобан
Спортивна ходьба на 20 км: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Олена Собчук
Спортивна ходьба на 35 км: Надія Боровська, Тамара Гаврилюк, Інна Лосєва
Актуально: Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Чоловіки
Біг на 400 м: Данило Даниленко
Марафон: Ігор Гелетій, Віталій Шафар
Стрибки у висоту: Богдан Бондаренко, Олег Дорощук, Андрій Проценко
Штовхання ядра: Роман Кокошко
Метання диска: Микита Нестеренко
Метання молота: Михайло Гаврилюк, Михайло Кохан
Метання списа: Артур Фельфнер
Спортивна ходьба на 20 км: Іван Лосєв, Віктор Шумик, Сергій Світличний
Спортивна ходьба на 35 км: Іван Банзерук, Антон Радько, Мар'ян Закальницький
Естафета 4х100 м: Ерік Костриця, Станіслав Коваленко, Василь Макух, Кирило Приходько, Сергій Смелик, Олександр Сосновенко, Андрій Васильєв
Естафета 4х400 м: Микита Барабанов, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Олексій Поздняков, Дмитро Романюк