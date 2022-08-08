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Збірна України зіграла внічию з Грузією на шаховій Олімпіаді

Сьогодні 08:11 462 0
В індійському Ченнаї триває Всесвітня шахова Олімпіада-2022
Збірна України зіграла внічию з Грузією на шаховій Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

У дев'ятому колі жіноча Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України зіграла внічию з Грузією 2:2, а чоловіча обіграла Австралію 2,5:1,5.

У жінок Марія Музичук та Анна Ушеніна зіграли свої партії внічию, Наталія Букса здобула перемогу, Анна Музичук зазнала поразки.

Українки після 9 турів посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.

У чоловіків Андрій Волокітін, Кирило Шевченко, Володимир Онищук зіграли внічию, Юрій Кузубов здобув перемогу.

Раніше українки перемогла Нідерланди.

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