Збірна України перемогла Нідерланди на шаховій Олімпіаді

В індійському Ченнаї триває Всесвітня шахова Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У сьомому колі жіноча Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України обіграла Нідерланди 3,5:0,5, а чоловіча - зіграла внічию з командою Греції.

У жінок свою партії виграли Анна Музичук, Анна Ушеніна та Наталія Бучма виграли свої партії, а Марія Музичук зіграла внічию.

Українки після 7 турів з 12 очками посідають 2 сходинку в турнірній таблиці.

У чоловіків свою партію виграв Кирило Шевченко, Антон Коробов та Юрій Кузубов зіграли внічию, програв Андрій Волокітін.

У збірної України - 10 очок і 14 місце.

У наступному турі жінки зіграють проти лідерів таблиці Індії, а чоловіки - проти Бразилії з 13-ї позиції.

Раніше жіноча збірна України розгромила Словаччину.