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Збірна України відібрала очки у лідерів з Індії на шаховій Олімпіаді

Вчора 23:37 326 0
В індійському Ченнаї триває Всесвітня шахова Олімпіада-2022
Збірна України відібрала очки у лідерів з Індії на шаховій Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

У восьмому колі жіноча Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України зіграла внічию з Індією 2:2, а чоловіча розійшлася миром з Бразилією 2:2.

У жінок всі партії завершилися миром: Хампі Конеру - Марія Музичук, Анна Музичук - Харіка Дронаваллі, Рамешбабу Вайшалі - Анна Ушеніна та Наталія Букса - Таня Сачдєв.

Українки після 8 турів з 13 очками посідають 3 сходинку в турнірній таблиці.

У чоловіків свою партію виграв Володимир Оніщук, внічию зіграли Антон Коробов та Кирило Шевченко, програв Юрій Кузубов.

У збірної України - 11 очок і 20 місце.

Раніше українки перемогла Нідерланди.

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