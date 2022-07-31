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Жіноча збірна України розгромила Словаччину у третьому турі Олімпіади

Вчора 23:11 243 0
Українські чоловіки зіграли внічию з Кубою
Жіноча збірна України розгромила Словаччину у третьому турі Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Відбувся третій тур Всесвітньої шахової Олімпіади-2022.

Жіноча збірна України (Марія Музичук, Анна Музичук, Наталія Букса та Юлія Осьмак) обіграла Словаччину - 4:0. Після звітного туру збірна України (11 очок) посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись Болгарії (11,5) лише 0,5 очка.

Чоловіча збірна України зіграла внічию з Кубою - 2:2. Переміг Кирило Шевченко; внічию зіграли Андрій Волокітін та Володимир Онищук; програв Антон Коробов. Чоловіча збірна України має 10 очок і посідає 23-є місце.

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