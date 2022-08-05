Гутцайт: Україна вимагає повного санкційного бану для російських та білоруських спортсменів

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснив позицію України щодо російських та білоруських спортсменів.

Про це розповів сам урядовець.

"Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі.

Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з рф та рб у нейтральному статусі. Україна зі свого боку виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися.

Додам, що переважна більшість положень заяви спільними зусиллями вже реалізована. Майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри тощо. Але Україна хоче більшого — повного санкційного бану.

Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме", - розповів Гутцайт.