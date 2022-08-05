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Гутцайт: Україна вимагає повного санкційного бану для російських та білоруських спортсменів

Сьогодні 19:56 438 0
Вадим Гутцайт прокоментував позицію України щодо росії та Білорусі
Гутцайт: Україна вимагає повного санкційного бану для російських та білоруських спортсменів
#Вадим Гутцайт

Джерело - mms.gov.ua.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснив позицію України щодо російських та білоруських спортсменів.

Про це розповів сам урядовець.

"Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі.

Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з рф та рб у нейтральному статусі. Україна зі свого боку виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися.

Додам, що переважна більшість положень заяви спільними зусиллями вже реалізована. Майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри тощо. Але Україна хоче більшого — повного санкційного бану.

Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме", - розповів Гутцайт.

Нагадаємо, Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій.

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