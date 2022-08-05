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Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій

Сьогодні 14:39 2657 9
У документі відсутній підпис української сторони
Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій

Джерело - sport.ua.

25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія підписали спільну декларацію про подальші санкції у сфері спорту, яка закликає усунути росіян та білорусів від міжнародних спортивних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства спорту та туризму Польщі.

Слід зазначити, що у цьому документі відсутній підпис української сторони. Болгарії, Угорщини та Швейцарії також не було у списку тих, хто підписав.

"Ми рекомендували міжнародним федераціям виключити російських та білоруських спортсменів та команди з міжнародних змагань, а також позбавити росію та білорусь права на проведення великих міжнародних заходів", - заявив міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук.

Позиція цих 35 країн описана в наступних пунктах:

• російські та білоруські органи управління спортом на національному рівні повинні бути призупинені як члени міжнародних спортивних федерацій;

• особи, тісно пов’язані з російською та білоруською владою, у тому числі урядовці, повинні бути усунені від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях;

• національні та міжнародні спортивні організації мають розглянути питання про припинення трансляції своїх спортивних змагань у росії та білорусі.

У випадку, якщо національні та міжнародні спортивні організації та інші організатори спортивних заходів вирішать дозволити пов’язаним зі спортом особам з росії та білорусі брати участь у спортивних заходах:

• має бути зрозуміло, що ці люди не представляють російську чи білоруську державу;

• заборонити використання державних прапорів, гербів і гімнів росії та білорусі;

• необхідно вжити відповідних заходів, щоб гарантувати, що будь-які публічні заяви чи символи, які демонструються на спортивних заходах – усіма залученими гравцями, офіційними особами та адміністраторами - відповідають умовам цієї заяви.

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