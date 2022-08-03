Збірна України перемогла Аргентину на шаховій Олімпіаді

В індійському Ченнаї триває Всесвітня шахова Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У шостому колі жіноча Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України розійшлася миром з командою Румунії - 2:2, а чоловіча - перемогла збірну Аргентини - 2½ : 1½.

У жінок свою партію виграла Анна Музичук, Марія Музичук та Наталія Букса зіграли внічию, Осьмак зазнала поразки.

Українки після 6 турів з 10 очками посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.

У чоловіків свої партії виграли Шевченко та Онищук, Коробов зіграв внічию, поразка на рахунку Кузубова.

У збірної України - 9 очок і 18 місце.

У сьомому турі українці протистоятимуть грекам, а жіноча команда зіграє з нідерландками.

Раніше жіноча збірна України розгромила Словаччину у третьому турі Олімпіади.